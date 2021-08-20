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Лесные пожары в России

Аэромобильная группировка из Пензы выехала в Нижегородскую область для борьбы с пожарами

В составе группировки 35 человек

ТАСС, 20 августа. Аэромобильную группировку ГУ МЧС по Пензенской области направили в Нижегородскую область, где она будет вести борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пензенской области выехала сегодня из Пензы и отправилась в Нижегородскую область для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природными пожарами. В составе группировки 35 человек личного состава и девять единиц техники", - отмечается в сообщении.

Это второй выезд пензенских спасателей на борьбу с лесными пожарами в Нижегородской области. 7 августа аэромобильная группировка ГУ МЧС по Пензенской области привлекалась для тушения пожаров в Сарове.

Ранее сообщалось, что вечером 19 августа на территории лесных участков в Сарове ввели режим ЧС из-за угрозы распространения огня со стороны Мордовского природного заповедника, где природный пожар начался 3 августа.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииНижегородская областьПензенская область
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