Дело возбудили после охоты в национальном парке на Алтае

ТАСС, 20 августа. Уголовное дело о незаконной охоте на территории национального парка "Сайлюгемский" возбуждено в Республике Алтай. Жертвой пяти браконьеров оказался козерог (сибирский горный козел), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сотрудники нацпарка "Сайлюгемский" в урочище Бартулдак обнаружили тушу мертвого козерога, застреленного из нарезного ружья. Размер причиненного ущерба составил 400 тыс. рублей. Задержаны пятеро охотников, изъяты ружья, патроны, ножи", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб"). Если вина охотников будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Национальный парк "Сайлюгемский" создан на Алтае в 2010 году - на территории Кош-Агачского района для сохранения снежного барса и алтайского горного барана аргали. С 2016 года на территории парка площадью 118 тыс. гектаров ведется также мониторинг и изучение дикого кота манула. Парк расположен на границе с Монголией.

Сибирский горный козел или козерог - один из самых крупных представителей рода горных козлов.