Власти Марий Эл заявили, что причиной природных пожаров в регионе стал человеческий фактор

"У нас в этом году, в этом окружении (Медведевского района - прим. ТАСС) третье возгорание. [Причина] человеческий фактор", - написал Евстифеев.

ТАСС, 20 августа. Человеческий фактор стал причиной третьего за год природного пожара на территории Медведевского района в Марий Эл. Об этом сообщил в пятницу глава республики Александр Евстифеев на своей странице в Instagram .

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Глава республики отметил, что установленный в регионе противопожарный режим нарушается, в частности, из-за близкого расположения зоны отдыха. "Сегодня сказали, что все наблюдение сняли, мы вчера утром напряжение сняли, а оказывается, что проблема совершенно не устранена", - добавил Евстифеев.

В Марий Эл из-за сухой и жаркой погоды установлен четвертый класс пожарной опасности в лесах, до 29 августа продлен противопожарный режим. Запрещен въезд транспортных средств в границы лесничеств, за исключением проезда по автомобильным дорогам общего пользования. Под запретом находится разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, применение пиротехнических изделий на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и огороднических товариществ, организаций отдыха детей и оздоровительных организаций.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь находился на расстоянии 3 км от населенного пункта Сосновый бор. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Из населенного пункта Шап также эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. Для тушения пожара привлекают вертолеты Минобороны и Республики Татарстан.