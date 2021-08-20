В ДТП со скорой помощью в Керчи пострадали четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Четыре человека, находившиеся в автомобиле скорой помощи, пострадали в пятницу в результате столкновения с легковушкой в Керчи, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"В Керчи около 08:00 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля скорой медицинской помощи. По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по ул. Горького в направлении ул. Генерала Петрова с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего машина скорой медицинской помощи перевернулась", - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате ДТП в спецавтомобиле пострадали четыре человека. "В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка", - сообщается в пресс-релизе.