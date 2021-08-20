В Смоленской области продолжают искать пропавшую годовалую девочку

ТАСС, 20 августа. Водолазная группа проверила все водоемы рядом с местом пропажи годовалой девочки в Темкинском районе Смоленской области, ее следов не обнаружили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Все водные объекты [рядом с местом пропажи девочки] обследованы водолазной группой, и следов девочки не обнаружено", - сообщили в пресс-службе. Дальнейшие поиски ребенка будут проводиться с упором на территорию лесного массива, добавили в сообщении.

Девочку в возрасте одного года и 10 месяцев ищут четвертые сутки, не прерываясь в ночное время.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения девочки 2019 года рождения в Смоленской области. Сообщение об ее исчезновении поступило 17 августа. По предварительным данным, ребенок ушел утром из дома, расположенного на территории Шелукова урочища в Темкинском районе, и не вернулся. В непосредственной близости от места исчезновения ребенка располагается лесной массив и водные объекты. Следователи также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.