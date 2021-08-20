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В Саратовской области ликвидировали природный пожар на площади 2 тыс. кв. м

Утром 19 августа на территории заброшенных садов загорелась трава

ТАСС, 20 августа. Пожар, начавшийся 19 августа на территории заброшенных садов в Ершовском районе Саратовской области и охвативший площадь в 2 тыс. кв. м, ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар ликвидирован", - отметили в ведомстве.

Утром 19 августа на территории заброшенных садов загорелась трава. Как ранее сообщалось, огонь перекинулся на здание, которое находилось на территории неработающей пилорамы. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствовала.

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