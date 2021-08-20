В Анапе без электричества остаются около 1 тыс. человек

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек продолжают оставаться без электричества в городе-курорте Анапа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в зоне отключения, где ведутся восстановительные работы, оставались до 2 тыс. человек.

"Активно продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. В процессе восстановления энергоснабжения остается Анапа (без энергоснабжения 1 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы сейчас находятся в пунктах временного размещения.