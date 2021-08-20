Движение на автодороге Краснодар - Верхнебаканский восстановили

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Движение на автодороге Краснодар - Верхнебаканский в Крымском районе Кубани, прерванное утром 20 августа из-за непогоды, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Ранее сообщалось, что сирены оповещения населения включили в Крымском районе Краснодарского края, где фиксируют подъем уровня воды в реке из-за дождей. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на федеральной трассе Краснодар - Верхнебаканский ограничили движение.

"Крымский район, движение на автодороге Краснодар - Верхнебаканский восстановлено. Движение на автодороге Новороссийск - Керчь, 16-й км, также открыто, ограничения все сняты", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы сейчас находятся в пунктах временного размещения.