В Темрюкском районе на Кубани пострадавшими при подтоплениях признали 2,5 тыс. жителей

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей Темрюкского района Краснодарского края, где с 12 по 20 августа выпали 605 мм осадков, признали пострадавшими при подтоплениях, в муниципалитете начинают выплаты, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в пятницу.

"С 12 по 20 августа на территории Темрюкского района выпало до 605 мм осадков, подтоплены дома в 14 населенных пунктах. По состоянию на 20 августа, комиссиями признаны пострадавшими в результате ЧС 2 543 жителя района и 859 домовладений. С сегодняшнего дня в Темрюкском районе начнут осуществлять выплаты по утере имущества: 118 граждан получат помощь в размере 7,46 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа комиссий по оценке ущерба продолжается, обследованы 6 253 дома, составлено 902 акта, на компенсацию ущерба приняли 327 заявлений, есть разрушенные из-за непогоды дома. По данным штаба, подтопленными в районе остаются 270 домовладений и 1 148 придомовых территорий.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы сейчас находятся в пунктах временного размещения.