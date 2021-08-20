Более 30 мигрантов могут депортировать из России за массовую драку на юге Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Участники массовой драки на футбольном стадионе на Ереванской улице, которая произошла 15 августа, могут быть депортированы из РФ. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

15 августа полицейские задержали 34 мигрантов, устроивших драку на футбольной площадке на Ереванской улице. На них составили протоколы за мелкое хулиганство, шестерых оштрафовали, остальные арестованы на сроки от 10 до 15 суток.

"16 из арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Решается вопрос о вынесении решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию данных граждан и об их депортации. Продолжается работа о привлечении остальных задержанных к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ с последующим принятием решений в соответствии с действующим законодательством", - сказал Васенин.

Арестованные сейчас находятся в спецприемнике УВД по ЮАО и в центре временного содержания иностранных граждан.