Суд 25 августа проверит законность приговора Черкалину

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд перенес на 25 августа рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за мошенничество и взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ни сам Черкалин, ни его адвокат не обжаловали приговор", - сказала гособвинитель перед началом заседанием, которое перенесено в связи с техническими проблемами, помешавшими участвовать Черкалину по видеосвязи. "Отложить рассмотрение [жалобы] на 09:30 мск 25 августа", - сказал судья.

Ранее Московский гарнизонный суд назначил Черкалину наказание в виде семи лет колонии строгого режима и взыскал с него более 600 млн рублей по искам предпринимателей. Он был осужден за мошенничество и получение взятки. Черкалин находится под стражей уже 2,5 года, которые суд зачел в срок отбытия наказания.

По данным следствия и суда, лишенный звания в настоящее время офицер ФСБ получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 году. Приговор был обжалован только потерпевшей стороной и адвокатами других фигурантов, которые не согласились с решением первой инстанции в части иска.

В особое производство из дела Черкалина выделено производство по статье "Мошенничество" в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Согласно материалам дела, Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение предпринимателя Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.