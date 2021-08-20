Причиной лесного пожара во Франции мог стать непотушенный окурок

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Непотушенный окурок мог стать причиной крупного лесного пожара в департаменте Вар на юге Франции. Об этом в пятницу сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Согласно информации этого источника, пожар возник на стоянке у автострады A57, проходящей через департамент Вар. В результате бедствия, продолжающегося уже почти неделю, погибли два человека, еще 26 пострадали. Выгорело 7 тыс. гектаров леса.

Пожар тушат более 1,2 тыс. спасателей. На месте ЧП побывал президент Франции Эмманюэль Макрон, чья летняя резиденция расположена на территории департамента.