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Лесные пожары в России

Площадь лесного пожара в Марий Эл возросла до 700 га

Угрозы населенным пунктам нет

ТАСС, 20 августа. Площадь природного пожара в Марий Эл возросла, по предварительным данным, до 700 га, сообщили ТАСС в ГУ МЧС республики.

"Площадь пожара приблизительно 700 га", - сказали в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что площадь пожара составляла 120 га.

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В управлении подчеркнули, что сейчас угрозы населенным пунктам нет. Однако в случае усугубления ситуации, угроза появится для населенных пунктов Студенка, Устье-Кундыш, Шап. Из населенного пункта Шап ранее эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь находился на расстоянии 3 км от населенного пункта Сосновый Бор. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также Минобороны.

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