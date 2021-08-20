Спасателей из Подмосковья направили в Саров для тушения лесного пожара

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Аэромобильную группировку подмосковного главка МЧС РФ направили в Саров Нижегородской области, на территорию которой перешел лесной пожар из Мордовии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Рано утром в Саров направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Московской области из более полусотни спасателей.", - сказал собеседник агентства.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га, огонь в некоторые дни охватил до 90 га, к началу текущей недели площадь активного горения снизилась до 2 га, но накануне выросла до 50 га.

Около Сарова действуют два очага: первый - около 50 га юго-западнее города, второй - около 600 га западнее поселка Первомайск. На место направили значительные силы пожарных.