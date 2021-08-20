В Ленинградской области задержали еще двоих обвиняемых в ритуальном убийстве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Следствие просит арестовать Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, обвиняемых в ритуальном убийстве в Ленинградской области в 2016 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России, обвиняемые связаны с двумя ранее арестованными сатанистами - Ольгой Большаковой и Андреем Трегубенко.

"Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По данным следствия, Трегубенко и Большакова познакомились на фоне поклонения сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями. В 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии ударил ножом свою знакомую, чтобы принести ее в жертву. Девушка скончалась на месте. В ходе расследования убийства в Ленинградской области выявили еще один эпизод жертвоприношения. Уголовные дела соединили в одно производство.

Следствие считает, что Трегубенко и Большакова в 2016 году с целью религиозного убийства договорились с Татьяной и Александром Перевозчиковыми-Хмурыми и нашли мужчину, который стал их жертвой. В лесу вблизи станции Приозерск в Ленинградской области соучастники избили его и закололи ножом. Останки и одежду погибшего следователи и криминалисты обнаружили в июле этого года.

Изначально Трегубенко и Большакову задержали за незаконный оборот наркотиков. При обыске в их доме в Балашихе обнаружили и изъяли наркотические средства в крупном размере. Установили, что соучастники расфасовывали их по пакетам и хранили в целях последующего незаконного сбыта.