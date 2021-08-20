Суд в Новосибирске арестовал на месяц главу компании-застройщика микрорайона-долгостроя

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на месяц учредителя и директора компании "Доступное жилье" Вадима Варвянского - застройщика проблемного микрорайона "Новомарусино" в Новосибирске. Он обвиняется в присвоении или растрате, говорится в сообщении на сайте суда.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Варвянского В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и шесть суток, до 25 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино", где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупила для расселения ветхого и аварийного жилья.

Компания-застройщик "Новосмарусино" "Доступное жилье" в настоящее время находится на этапе конкурсного производства, его срок продлен до конца 2021 года.