В Петербурге пойдут под суд пять наркоторговцев за контрабанду 472 кг кокаина из Эквадора

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пятерых членов преступного сообщества будут судить в Санкт-Петербурге за контрабанду 472 кг кокина из Эквадора для последующей продажи в России, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников преступного сообщества. Участникам преступного сообщества вменяется совершение с января 2013 года по апрель 2019 года шести контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 кг из Республики Эквадор в морской порт Санкт-Петербурга с целью дальнейшего сбыта на территории России", - сказала Волк.

Преступную группу организовал гражданин Литвы Игорис Григас и вовлек в нее двух своих соотечественников и двух россиян. Они покупали кокаин в Эквадоре и перевозили его в контейнерах морским транспортом. Все обвиняемые находятся под стражей. Дело, состоящее из 270 томов, отправили в суд. В отношение еще двух членов группировки расследование продолжается.

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