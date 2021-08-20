Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки мигрантов в Одинцове

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой драки вооруженных ножами и палками мигрантов в подмосковном Одинцове, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Новомосковске Тульской области полицейские задержали еще троих участников драки. Ранее уже было задержано около 10 человек.

5 августа в подмосковном Одинцове произошла массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами. Иностранные граждане также громили строительные лавки возле ЖК "Одинбург".