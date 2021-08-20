В Волжском на директора аквапарка, не пустившего ребенка с аутизмом, завели дело

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило административное дело в отношении владельца аквапарка "XXI век" в городе Волжский в связи с отказом пустить в аквапарк ребенка с аутизмом, сообщили в пятницу в ведомстве.

"Возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ - "Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) <...> по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в действиях индивидуального предпринимателя содержатся признаки нарушения законодательства РФ.

Ранее прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о недопуске семьи с ребенком, страдающего аутизмом, в аквапарк в Волжском. Позже доследственную проверку начал Следственный комитет. Прокурорская проверка выявила, что законные основания для недопуска семьи с ребенком в аквапарк отсутствовали, инициирован вопрос о привлечении владельца заведения к административной ответственности. В адрес руководства аквапарка было внесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.