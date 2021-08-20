В Пермском крае ввели режим ЧС из-за жары и засухи

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Режим ЧС в связи с потерями урожая от засухи ввели на всей территории Пермского края, сообщило в пятницу региональное правительство.

"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с опасными природными явлениями, зафиксированными в мае-июне этого года", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что высокая температура, сухой ветер, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 га негативно отразились на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температурный максимум за первые два месяца лета составлял 32 градуса, дули суховеи (ветры при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур). При этом верхний слой почвы находился в слабо увлажненном состоянии.

Ввод режима ЧС позволит аграриям избежать штрафов за неисполнение показателей по урожайности, а также продлить выплаты по действующим кредитам. Также власти обещают помочь фермерам и агропредприятиям в заготовке кормов.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2021 году хозяйства смогут заготовить только 328,5 тыс. тонн кормов при потребности 427,1 тыс. тонн. Недобор кормов составит около 23%.