В Росатоме назвали контролируемой ситуацию в Сарове, рядом с которым горит заповедник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал контролируемой ситуацию в закрытом городе Сарове Нижегородской области, где ранее был введен режим ЧС из-за пожара в заповеднике в соседней Мордовии.

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"Вся городская зона под контролем, во главе с [руководителем Российского федерального ядерного центра Валентином] Костюковым и [заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорем] Паньшиным на месте, необходимая поддержка оказана министерством чрезвычайных ситуаций, министерством обороны и РЖД", - сказал Лихачев журналистам в пятницу, отметив при этом, что "ситуация критическая с точки зрения температуры".

В пятницу пресс-служба Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), располагающегося в Сарове, сообщила, что авиацию и два пожарных поезда привлекли для тушения пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии и дошедшего до окрестностей города. Кроме того, было приостановлено прямое железнодорожное сообщение с Москвой. Поезда сейчас идут до Арзамаса.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В настоящее время действуют два активных очага пожара. Первый - около 50 га, находится юго-западнее Сарова, второй - около 600 га, западнее поселка Первомайск. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га.