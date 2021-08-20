Площадь лесного пожара в мордовском заповеднике выросла до 100 га

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Площадь природного пожара, действующего в заповеднике им. Смидовича в Мордовии, выросла вдвое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"По состоянию на 13:00 мск на территории Мордовского государственного природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П. Г. Смидовича действуют два очага природных пожаров на площади 100 га. Тушение осложняют высокие температуры и сильный ветер, способствующие быстрому распространению огня и переходу его на территорию Нижегородской области", - сказали в МЧС.

На место направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". В тушении участвовал вертолет Ми-8 ведомства, сбросивший 24 тонны воды. Всего в тушении участвуют 1 644 человека и 274 единицы техники.

"Угроза населенным пунктам и важным объектам отсутствует", - отметили в министерстве.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозового разряда на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за засушливой, ветреной и жаркой погоды и наличия валежника огонь быстро распространился. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га, огнем в некоторые дни было охвачено до 90 га, к началу текущей недели площадь активного горения снизилась до 2 га, но накануне выросла до 50 га.