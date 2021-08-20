Суд на Урале рассмотрит дело об убийстве человека из-за долга в 500 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Житель Свердловской области предстанет перед судом за похищение человека и его убийство за долг в 500 рублей. Об этом сообщил в пятницу журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1994 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, сопряженное с похищением человека"). По данным следствия, обвиняемый совместно с другим мужчиной похитили молодого человека в целях принудить его вернуть денежный долг в размере 500 рублей, насильно вывезли его в лесной массив, где, угрожая убийством и избивая, заставили копать себе яму", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины решили убить молодого человека, потому что понимали, что тот может обратиться в правоохранительные органы. Соучастник преступления уже умер, поэтому перед судом предстанет только один из похитителей.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, с заявлением о пропаже в полицию обратилась мать пострадавшего. Правоохранительные органы провели все необходимые поисковые мероприятия.