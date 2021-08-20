Синоптик объяснил причины возникновения огненного торнадо в Башкирии

20 августа несколько СМИ опубликовали ролики очевидцев, которые запечатлели огненное торнадо, или огненный смерч, на пастбище между двумя селами в Башкирии.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Огненное торнадо" в Башкирии является следствием слияния нескольких природных возгораний, воздух над которыми сильно прогрелся и поднялся вверх, а затем начал двигаться с ураганными скоростями. Причинами явления стали засуха и сильная жара на Южном Урале, которые в ближайшие пять дней будут продолжать создавать опасность возникновения новых "огненных торнадо", сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В данном случае огненное торнадо возникло в результате слияния нескольких пожаров. Это по масштабам мини-огненное торнадо или мини-огненный смерч - природное явление, которое образуется объединением нескольких очагов возгораний. Воздух над этими пожарами начинает сильно нагреваться, поднимается вверх, затем в этот процесс втягиваются холодные воздушные массы с периферии. Происходит вращение воздуха с ураганными скоростями", - объяснил он.

По словам Тишковца, возникновению огненного торнадо в Башкирии способствовали сильная жара и засуха. "Южный Урал находится в зоне антициклона. Ряд регионов идет на рекорд по засушливости в августе, в то же время по температуре там стоит изнуряющая жара. Столбики термометров днем поднимаются до 34-38 градусов. Это высушило всю подстилающую поверхность, траву, кустарники, деревья так, что возникают идеальные условия для возникновения пожаров", - рассказал метеоролог.

"К сожалению, Южный Урал будет оставаться в зоне экстремальной жары еще минимум пять суток, поэтому вот эти огненные смерчи как одно из самых опасных явлений погоды, их вероятность очень высокая. Любая небрежно брошенная спичка, костер могут стать причиной возникновения таких огненных торнадо", - рассказал он.