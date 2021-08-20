Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась почти до 500 га

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Башкирии с утра увеличилась более чем на 110 га, всего в регионе горят 11 участков леса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в пятницу.

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"По состоянию на 16:00 (14:00 мск) 20 августа, продолжают действовать 11 очагов лесных пожаров на общей площади 496,35 га", - говорится в распространенном сообщении. Утром сообщалось о горении леса на общей площади 380 га.

Самый крупный пожар действует в Баймакском районе. Пройденная огнем площадь составляет 134,2 га, при этом спасатели объявили локализацию. С утра было ликвидировали два лесных пожара на общей площади порядка 23 га, при этом в соседних районах было обнаружено два новых очага.

По данным ГУ МЧС, 20 августа в лесах региона прогнозируется высокая пожарная опасность. В тушении пожаров принимают участие 238 человек и 73 единицы техники.