Мосгорсуд зарегистрировал ходатайство Уилана о переводе его в США для отбытия наказания

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд получил и зарегистрировал в канцелярии ходатайство осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана о передаче его американской стороне для дальнейшего отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев.

"В Мосгорсуде зарегистрировано ходатайство по делу Пола Уилана. Других подробностей в силу закона не будет. Материалы значатся под грифом "секретно", - сказал он.

Сторона защиты ранее подала ходатайство о его переводе. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Карлова.

"Мы подали ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана в США для дальнейшего отбытия наказания. Он осужден за шпионаж в пользу Америки, поэтому мы просим перевести его в эту страну, а не в Канаду или Ирландию, гражданином которых Уилан также является", - сказала она.

Уилан просит Мосгорсуд разрешить ему лично участвовать в заседании по вопросу его выдачи в США для дальнейшего отбытия наказания, сообщила Карлова.

"В своем ходатайстве о выдаче Уилана в США мы просим суд обеспечить личное участие нашего подзащитного в заседании", - сказала она.

По ее словам, в качестве основания для передачи американской стороне адвокаты ссылаются на Конвенцию о передаче осужденных лиц, которая предусматривает такую возможность. "Мы также указываем на то, что Уилан ранее не был судим и имеет на иждивении престарелых родителей, которые в силу возраста не могут приезжать к сыну в Россию на свидания", - сказала она.

Адвокат напомнила, что Уилан имеет ряд хронических заболеваний. "Но в силу слабого владения русским языком он не может их адекватно описать российским тюремным врачам, что осложняет получение им медпомощи. Все эти обстоятельства превращают жизнь моего подзащитного в российской колонии в страдание, и передача в США будет актом гуманизма по отношению к нему", - считает Карлова.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.