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Лесные пожары в России
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Режим ЧС ввели в Марий Эл из-за лесных пожаров

Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев
© ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

ТАСС, 20 августа. Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документ направлен на обеспечение безопасности граждан, защиты населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии 3 км от него. Позже стало известно, что огонь подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также от Минобороны. Из населенного пункта Шап были эвакуированы 634 человека, в том числе 420 детей. Приблизительная площадь пожара увеличилась до 600 га. Задымление от природного пожара достигает примерно 25 км.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
Лесные пожары в России
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