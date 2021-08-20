В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

САРАТОВ, 20 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием трех автомобилей у села Терса Вольского районе Саратовской области. Об этом в пятницу сообщили в региональной службе спасения.

"В Вольском районе у села Терса произошло столкновение трех автомобилей: "Камаз", Volvo и Lada Largus. В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое госпитализированы. Спасатели областной службы спасения деблокируют тела погибших", - говорится в сообщении.

По данным УГИБДД по региону, по предварительным данным, водитель Lada Largus при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с "Камазом", после чего Largus вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo. Среди жертв - две женщины, мужчина и ребенок. В больницу в том числе доставлена пострадавшая девочка пяти лет.