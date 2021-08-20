Экс-главу штаба Навального Степанова приговорили к году ограничения свободы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил экс-главу московского штаба Алексея Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олега Степанова к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать виновным Степанова по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм) и назначить ему наказание в виде 1 года ограничения свободы", - сказали в суде.

Степанову запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах и иных массовых мероприятиях, менять постоянное места жительства без предварительного уведомления, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного органа, а также он обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции два раза в месяц.

Ранее прокурор потребовал приговорить Степанова к двум годам ограничения свободы.

Преображенский суд Москвы 2 августа вынес первый приговор по этому делу - к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Любовь Соболь 3 августа была приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно 6 августа был осужден Олег Навальный. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).