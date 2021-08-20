Росприроднадзор возбудил дело после пожара на полигоне в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении компании, осуществляющей рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов "Новоселки" в Петербурге, на котором 16 августа произошел пожар. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"В отношении ООО "Профистрой Северо-Запад" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.7 КоАП РФ ("Неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления"), проводится административное расследование для установления всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе.

Полигон находится на особом контроле. В сентябре Росприроднадзор проведет плановую проверку ООО "Профистрой Северо-Запад".

Возгорание на полигоне произошло рано утром 16 августа, к вечеру площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В пресс-службе добавили, что наблюдалось открытое горение и тление на глубине, полностью ликвидировать горение удалось вечером в среду.