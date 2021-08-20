Годовалая девочка, которую нашли в лесу под Смоленском, находится в больнице

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Найденная в пятницу годовалая девочка, которая пропала утром 17 августа в Темкинском районе Смоленской области, находится в сознании в больнице. В скором времени ее могут транспортировать в Москву на вертолете. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Поисковики нашли девочку в лесу, в 4 км от дома ее семьи. Ее искали днем и ночью специалисты и волонтеры.

"Спасатели на руках донесли девочку до края леса, а там уже ее ждала скорая помощь. Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи - она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику", - сказала Кузнецова.

Он добавила, что находится на связи с врачами больницы. "Держим ситуацию на контроле. Спасибо всем, кто помог найти малышку, - спасателям, волонтерам, что не отчаивались и продолжали поиски, даже ночью. Мы все очень надеемся, что теперь все будет хорошо", - добавила она.