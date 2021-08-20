Состоянию дома Скакового общества после пожара ничего не угрожает

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Состоянию дома Скакового общества на севере Москвы, где накануне произошел пожар, ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Как ранее сообщалось, на Скаковой Алее, 16, строение 1, в неэксплуатируемом здании произошел пожар. По данным из открытых источников, по данному адресу расположен особняк Скакового общества - один из первых реализованных в Москве проектов архитектора Ивана Жолтовского.

"Инспектор [Мосгорнаследия] проверил состояние здания, памятнику ничего не угрожает. Эксперты установят причины возгорания", - сказал собеседник агентства.

Особняк Скакового общества построили в начале XX века рядом с Московским ипподромом. Здание сохранило свой первоначальный облик и до наших дней. В 2016 году особняк включили в единый госреестр объектов культурного наследия.