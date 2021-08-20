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Мотоциклист погиб в аварии на юге столичного Садового кольца

Движение на трех полосах, также частично перекрыт въезд в Добрынинский тоннель

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями на Валовой улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Валовой улице произошло столкновение Chevrolet, Range Rover и мотоцикла Yamaha. Водитель последнего погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП разлилось топливо, прибывшие пожарные смывают его. Из-за аварии перекрыто движение на трех полосах, также частично въезд в Добрынинский тоннель. На южной части Садового кольца на протяжении нескольких километров образовалась пробка.

В Смоленской области в результате стрельбы пострадал один человек
По словам источника в экстренных службах региона, инцидент произошел в городе Ельня, полицейские проводят мероприятия по задержанию стрелявшего
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