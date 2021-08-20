Мотоциклист погиб в аварии на юге столичного Садового кольца

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями на Валовой улице в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Валовой улице произошло столкновение Chevrolet, Range Rover и мотоцикла Yamaha. Водитель последнего погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП разлилось топливо, прибывшие пожарные смывают его. Из-за аварии перекрыто движение на трех полосах, также частично въезд в Добрынинский тоннель. На южной части Садового кольца на протяжении нескольких километров образовалась пробка.