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Порядка 600 человек задержали для проверки в мечети в Котельниках

Их доставили в ОВД "Люберецкое"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в Котельниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лидия Аносова, оказывающая задержанным правовую помощь.

"По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое". У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют", - сказала она.

Аносова подчеркнула, что с задержанными обращаются корректно, соблюдая их права. Адвокатам разрешили передать подзащитным воду.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что проверяют информацию о задержаниях.

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