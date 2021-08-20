На берегу водохранилища в Ярославской области обнаружили тело пропавшей женщины

ТАСС, 20 августа. Тело пропавшей 41-летней жительницы Ярославской области обнаружили в пятницу на берегу Рыбинского водохранилища, на теле имеются признаки насильственной смерти, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"На берегу Рыбинского водохранилища было обнаружено тело 41-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в результате поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.

Поиски женщины продолжались в регионе с 16 августа, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как отметили в ведомстве, по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина, решается вопрос об избрании меры пресечения.