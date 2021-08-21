В Москве горит склад с алкогольной продукцией

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с алкогольной продукцией на Люблинской улице в Москве, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался на складе с алкогольной продукцией, расположенном по адресу: Люблинская улица, 7. Горит кровля здания. Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что на первом этаже здания расположен автосервис.

По его словам, огонь интенсивно распространяется. К месту происшествия направлены силы МЧС.