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В Москве горит склад с алкогольной продукцией

Площадь пожара составляет 200 кв. м
© Сергей Карпухин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с алкогольной продукцией на Люблинской улице в Москве, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался на складе с алкогольной продукцией, расположенном по адресу: Люблинская улица, 7. Горит кровля здания. Площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что на первом этаже здания расположен автосервис.

По его словам, огонь интенсивно распространяется. К месту происшествия направлены силы МЧС.

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