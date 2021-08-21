На Камчатке тела погибших туристов доставили в поселок

ТАСС, 21 августа. Спасатели с помощью вертолета доставили с вулкана Ключевской на Камчатке тела сорвавшихся с него туристов. Среди них - тело депутата горсовета красноярского Железногорска Андрея Закалина, сообщил вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

"Информация об Андрее Закалине. В 06:30 (02:30 мск) силами спасателей с применением вертолета Ми-8 а/к "Витязь-Аэро" доставлены тела двоих погибших в п. Ключи, переданы сотрудникам полиции", - написал он в своем Telegram-канале.

17 августа при совершении группой туристов, состоящей из 12 человек, восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4,1-4,2 тыс. м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. 19 августа спасатели обнаружили тело одного из них на высоте 3,5 тыс. м, второго - на высоте 3,56 тыс. м.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.