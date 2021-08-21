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Под Норильском ликвидировали пожар на месте загоревшейся цистерны

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 21 августа. Пожар на месте загоревшейся на железнодорожных путях под Норильском на севере Красноярского края цистерны с нефтепродуктами потушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"[Пожар потушен] еще ночью", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщали в управлении ГО и ЧС города Норильска, на перегоне Вологочан - Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами. Состав был расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны не было. Пострадавших нет.

Дорога Дудинка - Норильск, одна из самых северных в России, по ней осуществляется перевозка грузов в Норильский промышленный район.

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РоссияКрасноярский край
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