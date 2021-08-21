В Башкирии два человека погибли при столкновении поезда с легковой машиной

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Башкирии, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, сообщается в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"21 августа 2021 года в 02:08 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на территории Гафурийского района на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне Белое Озеро - Дарьино Куйбышевской железной дороги произошло ДТП с участием грузового поезда и легкового автомобиля Ford Focus. По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, двое пострадали", - говорится в распространенном сообщении.

Пострадавших госпитализировали. Сообщается, что схода состава не допущено, в устранении последствий аварии принимали участие 22 человека и восемь единиц техники.

На сайте Куйбышевской железной дороги сообщается, что происшествие не повлияло на график движения поездов. По информации железнодорожников, водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, выехав на переезд перед приближающимся грузовым поездом. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада поезда не пострадала", - сказано в сообщении.