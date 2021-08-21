Пять осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пятеро осужденных, проходящих принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в Бурятии, по предварительным данным, совершили побег. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные. Предварительно, сбежало пять человек, но пока информация уточняется", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД региона.

"Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми", - предупредил глава региона.