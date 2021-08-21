После схода с железнодорожных путей вагонов под Норильском возбудили уголовное дело

ТАСС, 21 августа. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после cхода с железнодорожных путей под Норильском на севере Красноярского края десяти вагонов, в результате чего опрокинулась цистерна с дизельным топливом. Об этом ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" по факту схода 10 вагонов на участке железнодорожного пути ст. Дудинка-Сортировочная - ст. Кайеркан Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, 20 августа около 21:00 (17:00 мск) при движении грузового поезда на участке железнодорожного пути ст. Дудинка-Сортировочная - ст. Кайеркан с путей сошли 10 вагонов, в результате чего опрокинулась цистерна с дизельным топливом, а затем разлилось и воспламенилось топливо.

Как ранее сообщали в управлении ГО и ЧС города Норильска, на перегоне Вологочан - Алыкель в составе грузового поезда произошел сход шестой тележки. В результате произошло возгорание цистерны с нефтепродуктами. Состав был расцеплен, угрозы перехода на остальные вагоны не было. Пострадавших нет.

Дорога Дудинка - Норильск - одна из самых северных в России, по ней осуществляется перевозка грузов в Норильский промышленный район.