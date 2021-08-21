Свыше 1 тыс. человек в Перми остались без холодной и горячей воды из-за аварии

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения произошла в Перми, из-за чего была полностью приостановили подачу воды жителям нескольких многоквартирных домов. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе "Новогор-Прикамье".

"Отключение произвела "Пермская сетевая компания" в районе улицы Революции, 3/1. Под отключение попали порядка 1 тыс. жителей", - сказал собеседник агентства.

По данным коммунальных служб, холодную и горячую воду жителям планируют вернуть примерно в 20:00 по местному времени.