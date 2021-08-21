В Хангаласском районе Якутии локализовали все пожары

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Все действующие на территории Хангаласского района пожары локализовали, с 21 августа отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хангаласского района в аккаунте в Instagram .

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"Все шесть пожаров в нашем районе локализованы. Распоряжением главы Хангаласского улуса [района] Олега Иринеева с 21 августа режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, отменяется в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, пройденная огнем общая площадь составляет 21 105 га, из них 20 110 га - на территории национального парка "Ленские столбы". Всего на пожаре работают 630 человек и 96 единиц техники.

Аналогичное распоряжение приняли 18 августа в Сунтарском районе Якутии после ликвидации всех пожаров.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.