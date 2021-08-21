Полиция разыскивает 10-летнего ребенка, ушедшего из дома в Кинешме под Иваново

ТАСС, 21 августа. Сотрудники полиции в Ивановской области ведут поиск 10-летнего мальчика, который утром 20 августа ушел из дома в Кинешме и до сих пор не вернулся, сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Ивановской области.

"В Ивановской области сотрудники полиции региона проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения 10-летнего [мальчика] из Кинешмы. 20 августа около 11 часов он ушел из дома с улицы Воеводы Боборыкина в Кинешме и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, оперативники установили, что ребенказаметили днем на кинешемском автовокзале с неизвестным мужчиной, он может быть в Иванове. Как уточняется в сообщении, мальчику на вид на 10-12 лет, его рост около 150 см, волосы темно-русые прямые, глаза карие, был одет в футболку красного цвета с изображением волка серого цвета, шорты синие с надписью Sport с красными лампасами, черные кеды, из особых примет - заикание при быстрой речи.