При побеге осужденных в Бурятии был ранен санитар

ТАСС, 21 августа. Санитара психоневрологического диспансера из села Новая Брянь Заиграевского района в Бурятии легко ранили во время побега семерых пациентов, проинформировали в субботу в Instagram регионального министерства здравоохранения.

"Незначительные раны осколками получил младший медицинский сотрудник [санитар]. Он получил первую медицинскую помощь и не нуждается в госпитализации", - говорится в сообщении.

Ведомство подтвердило, что из лечебницы в Новой Бряни Заиграевского района, где осужденные проходят принудительное лечение, совершили побег семь человек. Всего в медицинском учреждении находились 59 пациентов.

"Началось расследование. Обстоятельства побега станут известны позже", - уточнили в ведомстве.

Местное управление МВД России пока не дало официальный комментарий ТАСС о произошедшем инциденте.