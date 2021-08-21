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Врачи перевели найденную в лесу под Смоленском девочку из реанимации в общее отделение

Состояние ребенка стабилизировалось

ТАСС, 21 августа. Медики Смоленской областной детской клинической больницы стабилизировали состояние девочки в возрасте 1 год и 10 месяцев, которую 20 августа нашли в лесу после трехдневных поисков. Ребенка перевели из реанимации в общее отделение, сообщила ТАСС в субботу представитель медицинского учреждения.

"Мы ее уже перевели из реанимации в общее отделение, у нее состояние средней степени тяжести. Ее состояние стабилизировалось", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Смоленской области, девочка пробудет в больнице как минимум до начала следующей недели. "Выходные [пробудет] точно, и 23 августа [проведем] осмотр", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе Следственного управления СК по региону ТАСС также подтвердили, что ребенок находится в стабильном состоянии.

20 августа поисковики нашли девочку, пропавшую утром 17 августа в Темкинском районе Смоленской области, в лесу, в четырех км от дома ее семьи. Ребенка искали днем и ночью специалисты и сотни волонтеров. Как сообщалось, ребенка после обнаружения в лесу доставили в отделение реанимации Смоленской областной детской клинической больницы для проведения необходимых обследований.

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