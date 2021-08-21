{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прихожан мечети в Котельниках задержали во время рейда по поиску нелегальных мигрантов

Россиян, которые находились в мечети, отпустили после проверки паспортов
© Елена Афонина/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Визит правоохранителей в мечеть в Котельниках и задержание около 600 прихожан было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов - ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.

Теги
Россия
ДУМ Московской области выясняет причины массового задержания мусульман в Котельниках
По словам пресс-секретаря духовного управления Станислава Токарева, такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее
Читать полностью