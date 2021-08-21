Прихожан мечети в Котельниках задержали во время рейда по поиску нелегальных мигрантов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Визит правоохранителей в мечеть в Котельниках и задержание около 600 прихожан было связано с поиском нелегальных мигрантов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эти мероприятия были направлены на выявление нелегальных мигрантов", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 20 августа правоохранительные органы задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел полиции, где взяли ДНК-тесты, к ночи всех задержанных отпустили. Со слов адвоката Марии Красовой, оказывавшей юридическую помощь задержанным, ни на кого из них не составили никаких протоколов - ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении.