ДУМ Московской области выясняет причины массового задержания мусульман в Котельниках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО) пытается выяснить в правоохранительных органах причины массового задержания мусульман в мечети в подмосковных Котельниках во время традиционной пятничной молитвы, сообщил ТАСС пресс-секретарь ДУМ МО Станислав Токарев.

"Происходила стандартная пятничная молитва, которая проходит во всех мечетях и мусульманских центрах Подмосковья. Именно в эти часы собирается максимальное количество прихожан в неделю. Это очень массовое событие, и пятничная молитва является обязательной для мусульман. Поэтому эти цифры, которые звучат, - про 600 человек - тут ничего удивительного, потому что на молитву собирается много людей. <...> Мы сейчас выясняем, что там, какая причина. Но по прошлому опыту взаимодействия с правоохранителями - никогда причину толком выяснять не удается, проверка проводится и проводится", - сказал Токарев.

Он добавил, что такие проверки в мечетях и мусульманских центрах Подмосковья проходили и ранее.

"В прошлом тоже бывали проверки мусульманских центров и мечетей, это не в первый раз правоохранители приходят в мечеть или мусульманский центр. Это открытая информация, они есть в открытом доступе. Мы к этому относимся штатно. Силовики уполномочены приходить куда-либо, проверять что-либо, это в их компетенции. Мусульманские общины, мечети - это открытые организации, нам нечего скрывать, мы работаем официально. Поэтому если что-то правоохранители от нас требуют - документы, еще что-то, - мы, конечно, все это предоставляем, никаких препятствий мы не чиним", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы накануне вечером задержали для проверки документов 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что проверяют информацию о задержаниях. По словам адвоката Марии Красновой, которая оказывала правовую поддержку задержанным, всех их отпустили на свободу после проверки. Также, по ее словам у задержанных взяли ДНК. 21 августа источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержания были связаны с поиском нелегальных мигрантов.