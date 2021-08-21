Количество подтопленных домов на Кубани сократилось до 115

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели начиная с 13 августа откачали воду на территории более чем 2,1 тыс. домовладений, которые подтопило после сильных дождей в Краснодарском крае, остаются подтопленными еще 115, в пунктах временного размещения продолжают находиться 617 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу.

"С 13 по 21 августа освобождено от воды более 2 100 домовладений и 3 500 придомовых территорий, 30 населенных пунктов полностью освобождены от воды. В трех муниципальных образованиях остаются подтопленными восемь населенных пунктов, 115 домовладений и 399 придомовых территорий. Продолжают функционировать 17 пунктов временного размещения (в Анапе - 16, в Славянске-на-Кубани - один), в которых размещены 617 человек (из них 226 детей)", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Уточняется, что для ликвидации последствий подтоплений в крае оборудовали шесть водоотводных каналов общей протяженностью 2 180 м в станице Голубицкой, Темрюке и Анапе. В Анапе в зоне отключения электроэнергии остаются 500 жителей, планируется, что электроснабжение будет восстановлено 22 августа. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы находятся в пунктах временного размещения.