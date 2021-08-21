Прокуратура Бурятии даст оценку работе охраны психдиспансера, из которого сбежали пациенты

ТАСС, 21 августа. Прокуратура республики Бурятия даст оценку работе охранного предприятия, которое обслуживает психоневрологический диспансер, из которого сбежали семь осужденных, сообщается на сайте ведомства.

Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

"Прокуратурой республики организована проверка по факту незаконного оставления психиатрического стационара лицами, находившимися на принудительном лечении в филиале ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер", расположенном в селе Новая Брянь Заиграевского района. Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на ее территории лиц, сопровождению и охране лиц, которым назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.