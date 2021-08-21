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Побег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

Прокуратура Бурятии даст оценку работе охраны психдиспансера, из которого сбежали пациенты

Побег совершили семь человек

ТАСС, 21 августа. Прокуратура республики Бурятия даст оценку работе охранного предприятия, которое обслуживает психоневрологический диспансер, из которого сбежали семь осужденных, сообщается на сайте ведомства.

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"Прокуратурой республики организована проверка по факту незаконного оставления психиатрического стационара лицами, находившимися на принудительном лечении в филиале ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер", расположенном в селе Новая Брянь Заиграевского района. Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на ее территории лиц, сопровождению и охране лиц, которым назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.

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РоссияБурятияПобег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
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